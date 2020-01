A Bedollo, nell'azienda agricola Le Mandre, i porcellini giocano fra di loro. Come tutti i cuccioli, è uno spasso saltellare, correre e rincorrersi. Ecco il video più simpatico di oggi: quello girato nella stalla, dove gli animali sono liberi di andare in giro senza essere costretti in anguste gabbie che li imprigionano...

IL VIDEO DELL'AZIENBDA AGRICOLA LE MANDRE