Tante ci provano, ma poche ci riescono. Sfondare nel mondo della moda è difficile e lo sta bene Alessia Zampedri, 20 anni di Pergine, da sempre una grande passione per la moda che è diventata un lavoro. Tanti servizi da modella sempre più importanti e recentemente Alessia ha fatto bella mostra di sé sulla copertina del settimanale Donna Moderna.

Alessia, parlaci di questo tuo periodo.

Sono arrivata al mondo della moda grazie a un agente italiano che lavora da trent’anni a Miami dove ha scoperto anche delle top model. A 17 anni ho firmato con i genitori il mio primo contratto nel settore, poi però ho preferito ultimare gli studi a Trento e finiti quelli, mi sono trasferita a Milano. Il mondo della moda mi ha sempre affascinato e piano piano ho imparato ad apprezzarlo, rimanendo sempre con i piedi per terra. Mi sono iscritta all’Università di enologia, mi piacciono nella mia vita i percorsi non convenzionali anche nello studio.

Puoi descrivere come si svolge il tuo lavoro?

E’ un lavoro non stop, non riguarda solo lo shooting fotografico ma è a tutto campo. Ci sono i casting che si svolgono durante il giorno, ogni sera mi arriva una scheda dell’agenzia dei lavori da fare il giorno dopo, a volte devo correre a prendere treni e aerei, ci sono periodo particolari dove c’è molto lavoro per le modelle come nei fashion week che si svolgono durante l’anno nelle città della moda, in ogni caso tutto è variabile. Lavoro molto con i beauty, lingerie, costumi da bagno, gioielli, scarpe, borse.

Sei una modella internazionale.

Lavoro molto anche all’estero con delle agenzia in Sudafrica, in Turchia, in Grecia, in Cile, in Cina. Nel mondo vengono molto apprezzate le modelle italiane, la bellezza mediterranea piace molto, gli italiani spesso hanno più carisma.

Ti imbarazza qualche volta nel posare?

Facevo fatica qualche volta negli spot pubblicitari dove occorre recitare, io non ho mai fatto corsi di recitazione, all’inizio mi agitavo molto, ma i clienti erano interessati a me e quindi poi tutto si sistemava.

Ti immaginavi così il lavoro, rispetto a quanto poi hai scoperto?

E’ un lavoro complesso e non facile, è un lavoro di immagine ma devi avere presenza fisica e anche psicologica, devi sempre essere al meglio anche quando magari non lo sei. Non immaginavo di viaggiare così tanto all’estero, di incontrare persone così diverse e di così tanti posti diversi. Non ero consapevole di questo ma con il tempo mi sono resa conto che ci sono tante opportunità, che occorre saperle gestire in modo indipendente e autonomo.

Cosa consiglieresti a una ragazza che volesse intraprendere il tuo percorso?

Occorre rivolgersi direttamente ad una agenzia milanese, non dare adito a truffe, ma seguire chi crede veramente nella modella che sta chiamando e che gli permetta una vera carriera a zero spese, senza paura e intermediari. I criteri della moda sono molto stretti e non è sempre importante essere la ragazza più bella. Ovviamente ci vuole anche fortuna.

Come è stata l’esperienza della copertina di Donna Moderna?

Molto bella, ho lavorato con un team solido che ha fatto lavori importanti, mi sono trovata a mio agio, in mezza giornata abbiamo fatto tutto ma la soddisfazione più bella è stata andare in edicola e comprare il giornale.

E’ difficile avere una vita privata con un lavoro come il tuo?

A 18 anni mi sono trasferita n una realtà diversa e non è stato facile, io mi do al mio lavoro al 100 per 100 e quando ho un obiettivo lo perseguo, facendo così mi perdo anche qualche persona ma se trovi qualcuno che vuole limitarti non va bene. Non è facile trovare persone che siano in grado di capire il tuo lavoro e come funziona , lavori magari tutta la settimana e quella dopo non fai niente, è difficile avere relazioni, trovare chi capisce le esigenze altrui.

Cosa ti aspetta ora?

Ho un bel contratto in un paese estero per il quale sto aspettando un visto, una cosa importante per la mia carriera, una bella opportunità dalla quale capirò se questo lavoro posso farlo per un periodo lungo.