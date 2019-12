Ha destato profondo cordoglio a Pergine la scomparsa, a soli 43 anni, di Luca Gretter, stimato dipendente del cantiere comunale di Pergine, che da qualche anno era residente a Marter.

Luca è stato trovato esanime nella sua abitazione, colpito da un malore improvviso.

Figlio di Beniamino, persona nota per il suo impegno politico, e dal quale Luca ha ereditato la passione per l’equitazione, lascia il figlio Nicholas di soli 8 anni, per il quale stravedeva, la mamma Flavia e il fratello gemello Stefano.

I funerali si sono svolti questo pomeriggio nella parrocchiale di Pergine, dove sono state raccolte offerte per aiutare Mattia, ragazzo colpito da una malattia rara.