TRENTO. Un incendio è divampato nella notte di martedì 21 luglio 2026 in una casetta adibita a deposito situata all'esterno del Classic Center di Monclassico. L'allarme è scattato alle 1.42 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Monclassico, supportati dai colleghi di Malè e Dimaro.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto la struttura, realizzata quasi interamente in legno e utilizzata come deposito di legna. Il rogo ha distrutto gran parte dell'edificio, ma il tempestivo intervento dei pompieri ha impedito che l'incendio si propagasse al vicino centro commerciale, che in quel momento era chiuso.

Sul luogo dell'intervento erano presenti anche le forze dell'ordine, che hanno avviato gli accertamenti insieme ai tecnici per chiarire l'origine dell'incendio.

Al momento le cause del rogo restano in fase di verifica. Non si registrano persone ferite o coinvolte. L'intervento dei vigili del fuoco volontari ha consentito di domare le fiamme in tempi rapidi, limitando i danni alla sola struttura deposito, rimasta però gravemente danneggiata.