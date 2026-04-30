Furti in casa tra Val di Non e Val di Sole, arrestato giardiniere: rivendeva i gioielli ai “compro oro”

TRENTO. È stato rintracciato e arrestato nelle prime ore del pomeriggio di ieri un uomo ritenuto responsabile di una serie di furti in abitazione messi a segno tra Val di Non e Val di Sole.

Il provvedimento, una misura di custodia cautelare domiciliare emessa dal gip del Tribunale di Trento su richiesta della Procura, è stato eseguito dai carabinieri che hanno individuato il sospettato a Vetto, in provincia di Reggio Emilia. Si tratta di un giardiniere già noto alle forze dell’ordine.

L’indagine, condotta dalla Stazione carabinieri di Cles con il supporto dell’Aliquota operativa del Nucleo operativo e radiomobile, ha permesso di ricostruire il modus operandi: dopo aver colpito diverse abitazioni del territorio trentino, l’uomo si liberava rapidamente della refurtiva.

In particolare, monili in oro e preziosi venivano ceduti a vari esercizi “compro oro” della provincia di Trento, così da trasformare subito i beni rubati in denaro. Una parte consistente degli oggetti è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Al termine delle formalità, l’arrestato è stato accompagnato nella propria abitazione a Cles, dove si trova ora agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.