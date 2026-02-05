Melinda a Berlino: internazionalizzazione e territorio

TRENTO. Melinda rilancia da Fruit Logistica la strategia che lega export, innovazione e valorizzazione del territorio, presentandosi a Berlino insieme a Trentino Marketing e alla Provincia autonoma di Trento. La fiera internazionale dell’ortofrutta, in programma fino al 6 febbraio, resta uno snodo centrale per il settore: nell’ultima edizione ha contato oltre 2.600 espositori da più di 90 Paesi e 67.000 tra buyer e visitatori professionali provenienti da 151 nazioni.



Il presidente Ernesto Seppi parla di “finestra sul mondo” e di un mercato condizionato da variabili globali, inflazione e cambiamenti demografici. La risposta, spiega, è accelerare l’internazionalizzazione e aprire a nuovi mercati. Ma c’è anche un secondo obiettivo: coinvolgere sempre di più consumatori, turisti e comunità locale. “Le persone vogliono toccare con mano cosa sta dietro a ciò che acquistano”, sottolinea, indicando la collaborazione con il sistema trentino come chiave per raccontare innovazione e sostenibilità.



In questa direzione vanno le prossime aperture al pubblico delle celle ipogee nel cuore delle Dolomiti, magazzini naturali che consentono di conservare le mele consumando circa il 30% di energia in meno rispetto ai depositi di superficie. Il sito è inoltre collegato allo stabilimento di lavorazione di Predaia dalla “Funivia delle mele”, impianto realizzato con fondi Pnrr: può trasportare 460 contenitori da 300 chili ogni ora, riducendo l’impatto ambientale e evitando oltre 5.000 viaggi di camion all’anno.



Il percorso si completa con il nuovo centro visitatori Mondo Melinda a Segno di Predaia, pensato per avvicinare produttori e pubblico e diventare un punto di riferimento per la Val di Non e la Val di Sole. A Berlino la presenza del Consorzio è anche occasione per promuovere le campagne legate alle varietà Melinda Dolcevita e Morgana®️, con un calendario di eventi e collaborazioni che spazia dalla Milano Fashion Week a concerti, cinema e nuove partnership.