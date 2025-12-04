Incidente nei boschi sopra Cogolo di Peio: boscaiolo ferito e recuperato dall’elicottero

PEIO. Un boscaiolo di 40 anni, residente a Nanno, è stato soccorso nel pomeriggio dopo essere stato travolto da un tronco durante lavori di disboscamento in località Guilnova, lungo la strada che da Cogolo di Peio sale verso Malga Mare. L’impatto lo ha schiacciato contro un altro tronco già a terra, mentre lavorava in un’area boschiva a circa 400 metri dalla strada principale. I colleghi hanno chiamato il 112 intorno alle 15.30.



La Centrale Unica di Emergenza ha attivato immediatamente la Stazione di Peio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che è arrivata con quattro operatori. In parallelo è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Pelikan da Bolzano, mentre sul posto operavano anche i vigili del fuoco.



Dopo le prime cure, l’uomo è stato imbarellato e trasportato all’elicottero per l’immediato trasferimento in ospedale. Le sue condizioni, subito parse assai serie, sono ancora in corso di valutazione da parte dei medici del Santa Chiara, dove è stato elitrasportato. (foto Soccorso Alpino e Speleologico)