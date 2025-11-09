Festa di San Martino a Castel Thun: giornata dedicata ai sapori, ai colori ed alle storie

Torna a Castel Thun la tradizionale Festa di San Martino, una giornata dedicata ai sapori, ai colori ed alle storie dell’autunno trentino organizzata in collaborazione con il Comune di Vigo di Ton, l’Apt della Val di Non, la Strada della Mela e dei sapori, la Pro Loco di Ton e Slow Food Terre del Noce. Oggi, domenica 9 novembre, il castello ed i suoi giardini si trasformano in un vivace scenario di incontri, profumi e creatività, con un programma ricco di esperienze per tutte le età.



Durante la giornata, i visitatori possono lasciarsi guidare alla scoperta dell’orto del castello con visite alle 11 e 14.30, oppure partecipare alla visita guidata del maniero (le visite partono ogni 30 minuti dalle 10 alle 16), partecipare ai laboratori creativi I colori dell’orto, dedicati alla decorazione della stoffa con colori naturali (alle 10.30 e 14) e costruire le proprie lanterne di San Martino in compagnia, in due turni pomeridiani alle 14 e alle 15.30.



I più piccoli potranno assistere al racconto Una storia in valigia, narrato con la tecnica del kamishibai, il teatrino giapponese di immagini scorrevoli, proposto a più riprese nel corso della giornata. Non mancheranno gli incontri dedicati ai saperi del territorio, come I mille usi delle piante con Teresa Rita Favino, attivo dalle 10.30 alle 16.30 ed il Laboratorio del gusto (ore 15.30) curato da Marco Rossi e Slow Food Terre del Noce, con assaggi di mele storiche.



La tradizione gastronomica sarà protagonista anche nello show cooking di Davide Zambelli (ore 12), ispirato al ricettario della famiglia Thun. Per tutta la giornata il pubblico potrà curiosare tra i banchi di artigiani e produttori locali a cura della Strada della Mela e dei Sapori, concedersi una pausa alla caffetteria del Castello gestita da Km8, degustare caldarroste all’angolo delle castagne curato dai Castanicoltori del Trentino Alto Adige, o assaporare i piatti del punto enogastronomico organizzato dalla Pro Loco di Ton.



A conclusione della festa, alle 17, la suggestiva lanternata riunirà grandi e piccoli in una sfilata a lume di candela tra le mura del maniero, per celebrare insieme la luce e la condivisione che da sempre accompagnano San Martino. L’ingresso al castello e la partecipazione alle attività ha un costo di 5 euro, mentre è gratuito per i minori e per i possessori della membership card “Fuori e Oltre”. L’accesso ai giardini è libero; alcune attività prevedono la prenotazione in loco, fino a esaurimento dei posti disponibili.



Per raggiungere comodamente il castello sarà attivo un servizio di bus navetta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, con fermate in piazza Francesco Guardi, P2 e P1. Per informazioni: eventi@buonconsiglio.it – tel. 0461 233770. C.L.