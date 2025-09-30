Il vescovo: “Personalmente vicino alla famiglia di padre Flavio Paoli”

CLES. "Sono personalmente vicino alla famiglia di padre Flavio, ai religiosi pavoniani, alla comunità di Nanno e della val di Non. Il ritrovamento della salma è motivo di consolazione per i familiari che potranno darne cristiana sepoltura, ma riaccende al contempo l'angoscia, difficilmente consolabile, ripensando alle circostanze della sua morte".



Così l'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, dopo il ritrovamento di padre Flavio Paoli ad oltre un mese dalla scomparsa. Il funerale di padre Flavio Paoli si terrà nella chiesa parrocchiale di Nanno giovedì 2 ottobre alle ore 15.



L'arcivescovo Lauro ricorderà il missionario trentino la sera dello stesso giorno in cattedrale, dove alle ore 20 era già prevista la S. Messa per il Giubileo dei migranti e missionari, all'inizio del mese di ottobre dedicato alla missione.



“In padre Flavio - è il ricordo di don Lauro - la Chiesa trentina piange una vita impastata di Vangelo e profezia, testimone coraggioso e libero, paladino di un mondo più giusto, per il quale non ha mai misurato la fatica e superato frequenti ostilità, ma sempre con il sorriso". Don Lauro rinnova un grazie sincero a tutti coloro che per molte settimane sono stati coinvolti nelle ricerche. "Dentro questo immenso dolore, la vostra generosità e solidarietà è stata una carezza alla famiglia e alla comunità".