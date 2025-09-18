Escursionisti scoprono la carcassa di un'orsa in Bassa Val di Sole

BASSA VAL DI SOLE. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 settembre 2025, alcuni escursionisti hanno segnalato la presenza della carcassa di un’orsa adulta in un’area in quota della Bassa Val di Sole. Sul posto è intervenuto il Corpo forestale del Trentino, che ha provveduto al recupero dell’animale. La carcassa sarà trasferita all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dove verranno svolti gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Le verifiche sanitarie serviranno anche a escludere eventuali rischi legati a malattie trasmissibili. Nei prossimi giorni sono attesi i primi risultati, che consentiranno di stabilire con precisione le circostanze della morte dell’orsa.