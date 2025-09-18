Castel Caldes, sfida all’asta per i formaggi di malga trentini

CALDES. Lunedì 22 settembre 2025, alle 18, l’incantevole cornice di Castel Caldes ospiterà la decima edizione dell’asta dei formaggi di malga, evento che unisce tradizione, qualità e territorio. La serata rappresenta il gran finale del Cheese FestiVal di Sole, che da quasi un mese anima la valle con degustazioni e incontri dedicati ai sapori di montagna.



All’asta andranno 22 forme pregiate, stagionate da 1 a 10 anni, provenienti dalle malghe della Val di Sole e di altre vallate trentine. Ogni pezzo porta con sé il lavoro dei casari e la maestria degli affinatori, veri artigiani del tempo, capaci di restituire al palato l’essenza autentica dell’alpeggio.



Chef stellati, ristoratori e appassionati si sfideranno a colpi di rilanci per aggiudicarsi queste rarità casearie. L’iniziativa sarà anche occasione per discutere di tutela e futuro, con il formaggio di malga visto come ambasciatore di gusto e di turismo sostenibile.



Il programma prevede un focus sull’Asiago Dop, curato dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago, e una proposta originale: i “cocktail di malga”, preparati dagli studenti del Centro Formazione Professionale Enaip di Ossana con prodotti d’alpeggio ed erbe locali. L’asta sarà seguita da una degustazione di formaggi di varie annate.

L’evento è organizzato da Azienda per il Turismo Val di Sole e Trentino Marketing, con il supporto del Comune di Caldes, del Castello del Buonconsiglio, del BIM Adige, della Camera di Commercio di Trento e dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. I posti disponibili sono 60.



L’asta dei formaggi di malga si conferma così un appuntamento unico, capace di esaltare i sapori trentini e valorizzare la cultura gastronomica alpina.