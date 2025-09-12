Recuperato l’elicottero dei vigili del fuoco atterrato in val di Peio
Il mezzo H125 del Nucleo elicotteri di Trento era stato costretto lunedì a un atterraggio precauzionale durante il trasporto di rifiuti dal rifugio Mantova al Vioz. E' stato trasportato a Trento per le riparazioni definitive (foto Pat)
PEIO. È stato recuperato questo pomeriggio il mezzo H125 del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, costretto lunedì a un atterraggio precauzionale durante un’attività di trasporto rifiuti dal rifugio Mantova al Vioz, in val di Peio.
Dagli accertamenti è emerso che, durante la fase di discesa, una parte del carico fissato ai cavi si è sganciata e uno di essi ha urtato il pianetto di coda. Grazie alla prontezza e alla professionalità del pilota, l’elicottero è stato comunque condotto a terra in piena sicurezza.
In questi giorni l’aeromobile è stato costantemente presidiato dai Vigili del fuoco volontari del Corpo di Peio, dal personale del Corpo permanente di Trento e dal personale del Corpo forestale del Trentino.
Dopo le necessarie verifiche tecniche svolte congiuntamente da specialisti del Nucleo elicotteri, tecnici Airbus e ispettori Enac, si è potuto procedere al recupero, vista la lieve entità del danno, favoriti anche dalle condizioni meteo positive.
A seguito di un primo intervento di riparazione, l’elicottero ha potuto decollare dalla zona del Dos dei Cimbri – dove era atterrato – per raggiungere Cogolo di Peio.
Un'operazione svolta anche grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, della Polizia locale e dei Carabinieri della stazione di Peio.
Qui il mezzo H125 è stato caricato su un mezzo del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento per essere trasportato nell’hangar di via Lidorno a Trento, dove sarà sottoposto agli interventi di riparazione definitivi.
Una volta completati i lavori, l’H125 tornerà operativo per garantire il proprio servizio a favore della comunità trentina.