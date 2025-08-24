Precipita per cento metri mentre sale verso il Vioz: vittima un uomo di 74 anni

PEIO. Un escursionista ha perso la vita oggi, in seguito ad una caduta dal sentiero 105, che da Dos dei Cembri sale al Monte Vioz in valle di Pejo (gruppo Ortles Cevedale). L’uomo stava scendendo con un gruppo di persone quando, all’altezza del Dente del Vioz ad una quota di 2900 metri, è caduto ed è ruzzolato per circa 100 metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 15:00 da parte degli escursionisti che erano con lui. La vittima è Luigi Valtancoli, residente a Ozzano dell'Emilia e ha 74 anni (non 65 come inizialmente riportato).









Escursionista precipita sul Dente del Vioz: i soccorsi nella nebbia L’uomo stava scendendo con un gruppo di persone quando, ad una quota di 2900 metri, è caduto per circa 100 metri. Complesso l'intervento per recuperare la salma. Il sentiero che sale al Monte Vioz è stato oggi teatro di un altro intervento di soccorso, avvenuto poco più in alto a circa 3000 metri poco sotto la località Brik, dove un uomo è caduto dal sentiero in seguito ad un malore (foto Soccorso alpino)

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, attivando la stazione di Pejo del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, preallertando la stazione Valle di Sole per eventuale supporto, mentre alcuni soccorritori, già sul posto per un precedente intervento, si riportavano in quota. L’elicottero, a causa delle condizioni meteo avverse di scarsa visibilità, non è riuscito a raggiungere il target e ha quindi sbarcato più in basso l’équipe sanitaria. L’uomo è stato raggiunto dai soccorritori, che hanno trovato la persona ormai senza vita. Constatato il decesso, si otteneva il nulla osta alla rimozione della salma.

Il sentiero che sale al Monte Vioz è stato oggi teatro di un altro intervento di soccorso, avvenuto poco più in alto a circa 3000 metri poco sotto la località Brik, dove un uomo è caduto dal sentiero in seguito ad un malore perdendo conoscenza. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 10. A causa della cattiva visibilità l’elicottero non è riuscito a raggiungere il target, grazie ad una finestra di bel tempo ha però sbarcato l’équipe sanitaria al rifugio Vioz. L’uomo, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, è stato così raggiunto dall’alto dall’équipe e dal basso da una squadra della stazione di Pejo del Soccorso Alpino, i quali lo hanno stabilizzato e messo in barella. L’uomo è stato accompagnato a valle lungo il sentiero dai soccorritori in barella, fino alla località Saroden, dove è stato recuperato tramite elicottero.