Scomparso da due giorni nei boschi sopra Pellizzano, era uscito per cercare funghi

PELLIZZANO. Proseguono ininterrottamente le ricerche di un fungaiolo 79enne residente a Vailate, in provincia di Cremona, del quale non si hanno notizie dal pomeriggio di mercoledì, quando l'anziano è stato visto con certezza per l'ultima volta pranzare verso le ore 14 alla Malga Alta di Fazzon, nei boschi sovrastanti il comune di Pellizzano, in Val di Sole. Nei pressi della malga risultava anche parcheggiata l'auto dell'uomo.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata ieri sera da parte di un amico, allarmatosi poiché non riusciva a contattarlo al telefono da più di ventiquattr'ore. Oltre ai Vigili del Fuoco del distretto Val di Sole e al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza - precisa il Soccorso alpino - sono impegnate nelle ricerche via terra le Stazioni Val di Sole, Rabbi, Pejo, Vermiglio, Valle di Non e Alta Valle di Non del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, coadiuvate nelle operazioni dal Gruppo Ricerca e dalle Unità Cinofile, a cui si sono aggiunte le Unità Cinofile Molecolari della Scuola Provinciale.

Nella notte sono state perlustrate anzitutto le strade forestali, preparando le aree di ricerca in vista della mattinata odierna. Alle ore 12 risulta perlustrata l'intera zona attorno alla Malga Alta di Fazzon, dove si è deciso di fissare un campo avanzato da cui verranno coordinate le successive operazioni di questo pomeriggio. L'uomo, al momento della scomparsa, indossava una maglietta nera e pantaloni della tuta grigi. Chiunque lo riconoscesse è caldamente invitato a contattare il 112.