Dambel, auto in bilico sul ciglio di una strada: intervento dei pompieri

TRENTO - Un’auto che percorreva una stradina di campagna è rimasta in bilico sul ciglio di una strada, lungo una ripida rampa, e il conducente ha dovuto chiamare i vigili del fuoco.

È accaduto a Dambel, in val di Non, in località Pozzena, questa mattina, mercoledì 9 luglio. Sul posto è intervenuto il personale dei vigili del fuoco volontari di Dambel.

Allertati poco dopo le 11, i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo, per poi riposizionarlo sulla carreggiata, con l’ausilio del paranco a fune passante.

[FOTO: Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino]