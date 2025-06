MondoMelinda guarda al futuro: arriva anche un ristorante

MOLLARO. Arriva dalla giunta provinciale, riunita il 20 giugno, il via libera al progetto di variante in deroga per la ristrutturazione e ampliamento di MondoMelinda, punto vendita e centro di rappresentanza del super consorzio frutticolo delle Valli di Non e Sole. I lavori sono già in corso da tempo, sulla base del progetto autorizzato a inizio 2024 che prevede due nuovi edifici, uno per Mondomelinda e l'altro per gli uffici della Cocea.



Rispetto a quel progetto, l'esigenza di disporre di maggiori spazi riservati all'accoglienza dei visitatori-clienti ha portato a concepire la sopraelevazione di parte del volume principale di MondoMelinda che passerà da 10,14 a 15,50 metri, superando di due metri e mezzo l'altezza massima consentita dal Prg.



La terrazza panoramica prevista a copertura dell'edificio verrà in parte occupata da nuovi spazi coperti destinati al pubblico, con servizi igienici, un'aula dalle pareti vetrate per illustrare ai visitatori il mondo della mela della Val di Non e, infine, il Golden Theatre, al cui interno uno spazio immersivo audio-video condurrà il visitatore alla scoperta delle celle ipogee di conservazione di Rio Maggiore. Anche il lucernario che illumina la sottostante piazza coperta verrà sopraelevato di un piano e ulteriormente alleggerito dalle pareti vetrate.



Al piano terra sarà eliminata la separazione tra la piazza coperta, l'area shop e l'area degustazione, che diventeranno ambienti permeabili, permettendo ai visitatori di aggirarsi liberamente fra i diversi spazi. Il bancone bar, situato in posizione baricentrica, farà da fulcro all'intero sistema dei percorsi e delle funzioni. Infine, l'area degustazione verrà adibita anche a ristorante, altra novità autorizzata con la deroga.