Strada di Tovel, anticipata l’apertura continuativa per l’estate

TOVEL. Anticipata l’apertura continuativa della strada di Tovel per la stagione estiva. Oltre alla seconda apertura per il fine settimana che scatta oggi (venerdì 20 giugno) alle 18:00, fino alle 8.00 di lunedì 23, la sp 14 che conduce ad una delle perle dell’ambiente e del turismo trentino sarà percorribile tutti i giorni, sempre a senso unico alternato, dalle 18.00 di venerdì 27 giugno (rispetto alla data iniziale del 1° luglio), fino al 31 agosto, tra il chilometro 2,150 e il chilometro 2,800 dove proseguono i lavori per la galleria paramassi a protezione della viabilità dal rischio idrogeologico.



Per tutta la stagione turistica la zona del lago sarà quindi accessibile ai numerosi ospiti, escursionisti, ma anche ai residenti in valle, che ogni anno visitano la zona del lago, dove si trovano esercizi pubblici e strutture ricettive, e dalla quale si raggiungono la rete di sentieri e le malghe in quota.



Dal 1° al 14 settembre la strada sarà aperta nei fine settimana, sempre a senso unico alternato dalle 18:00 del venerdì fino alle 8:00 del lunedì. A partire dal 15 settembre, invece, la strada verrà chiusa al traffico per consentire il completamento dei lavori, previsto nel corso della primavera 2026.



Sulla provinciale 14 prosegue nel frattempo il cantiere per la galleria paramassi. L’intervento, che prevede la costruzione di una galleria artificiale lunga circa 550 metri, è ritenuto essenziale per la messa in sicurezza della zona, frequentemente soggetta a fenomeni franosi.



Finanziato con un importo pari a 12 milioni di euro complessivi, di cui 2.859.059 euro dalla Provincia e 9.140.940 euro dal PNRR nell’ambito degli interventi per la gestione del rischio idrogeologico.