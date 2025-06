Cles, ambulanza investe un orso che attraversa la strada: l'animale è poi scappato nel bosco

CLES. Nella tarda serata di ieri, 19 giugno 2025, un’ambulanza in servizio ha urtato un orso lungo la SS43, nel tratto che collega Cles a Mostizzolo, in Val di Non. L’animale è apparso all’improvviso sulla carreggiata, rendendo inevitabile l’impatto con il mezzo sanitario in transito.

Dopo la collisione, l’orso si è allontanato nel bosco. Questa mattina, il personale del Corpo forestale trentino - con il supporto del nucleo cinofilo - ha effettuato un sopralluogo nella zona per confermare l’allontanamento dell’animale.