Identificata la donna recuperata senza vita nel Noce: è una persona del posto

TRENTO. E' stato identificato il corpo recuperato questa mattina dal fiume Noce, a Monclassico, in Trentino. Appartiene a una donna della zona. Proseguono gli accertamenti per stabilire le esatte cause del decesso, ma per il momento nulla farebbe pensare alla responsabilità di terzi.

Il corpo di una donna è stato trovato nel fiume Noce, a Monclassico, nella mattinata di oggi, giovedì 19 giugno.

Era stata una persona di passaggi, poco dopo le 9, a notare il cadavere riverso nell'acqua.