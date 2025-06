Miss Bresimo: il titolo va a Emily Odorizzi, 18enne di Cles

BRESIMO. La seconda tappa delle sfilate del circuito Miss Italia in Trentino-Alto Adige si è svolta sabato 14 giugno a Bresimo, località che ha deciso di entrare a far parte dell’evento estivo più partecipato della stagione, grazie all'organizzazione della giovane ed efficace Pro Loco. È stata una serata all’insegna della bellezza, del talento e della buona cucina tradizionale.

Nella suggestiva cornice della piazza antistante la chiesa, residenti e turisti si sono ritrovati per assistere all’elezione di Miss Bresimo. L’evento ha rappresentato una delle tappe di qualificazione per accedere alle fasi successive del concorso nazionale di Miss Italia. A partire dalle ore 19, la giovane e vulcanica Pro Loco ha saputo coinvolgere tutti al meglio, grazie ad un’area ristoro super fornita, alla buona musica e ad un’atmosfera piacevolissima.

Successivamente, ha preso il via la sfilata di Miss Italia: 18 ragazze, tra i 18 e 30 anni, si sono fatte conoscere da pubblico e giuria attraverso varie uscite eleganti e grintose, divertendosi e superando la naturale timidezza. Tra loro, liceali, universitarie, mamme e sportive. La serata è stata condotta da Sonia Leonardi, che ha saputo coinvolgere il pubblico, dando ritmo alla serata. L’obiettivo era quello di incoraggiare le ragazze dai 17 ai 30 anni a riscoprire la propria femminilità, rafforzare l’autostima ed intraprendere un percorso di crescita personale.

Per molte partecipanti, questa esperienza ha rappresentato il primo passo verso nuove opportunità nel mondo del lavoro, unendo sogno, impegno e possibilità concrete.

Durante lo spettacolo, una coinvolgente esibizione di balli latino-americani a cura dell’Associazione di danza sportiva Des Étoiles di Trento, diretta da Mauro D’Alessio, ha dato un tocco di grinta in più.

I giovani ballerini, tra i 12 ed i 14 anni, hanno animato lo spettacolo. Molto applaudito pure il momento in cui sul palco sono saliti i componenti della Pro Loco.Tutti giovani e pieni di entusiasmo. Madrina della serata la sportiva Giulia Dallaserra, 19 anni, originaria della Val di Sole, che nel 2024 aveva conquistato il titolo di Miss Cles e poi staccato il biglietto per le prefinali nazionali di Miss Italia. Questa volta, però, Giulia ha vissuto lo show da una prospettiva nuova: infatti ha fatto parte della giuria.

Nel ricco programma della serata, spazio anche all’eleganza dell’alta sartoria, con la sfilata firmata Riva Blanca di Cles. Le ragazze sono salite in passerella con gli abiti realizzati a mano dalla stilista Ivana Penasa.

La vincitrice del titolo Miss Bresimo, insieme ad altre 5 ragazze, elette dalla giuria presieduta dal sindaco Ivo Dallatorre, ha ottenuto l'accesso alle Finali Regionali, previste per il mese di agosto ad Andalo, Fiera di Primiero, Folgaria e pure la new entry Cogolo di Peio, dove verrà eletta Miss Trentino Alto Adige. Ad aggiudicarsi il titolo di Miss Bresimo è stata Emily Odorizzi, studentessa di 18 anni, di Cles, molto timida ma allo stesso tempo determinata ed ambiziosa. Emily ha saputo mettersi in gioco e coinvolgere la giuria con il sorriso: il suo sogno nel cassetto quello di diventare un chirurgo. La vincitrice, oltre ad accedere alle fasi successive del concorso, ha ricevuto un gioiello offerto da Miluna, storico e prestigioso sponsor dell’evento ed un kit per la cura dei capelli firmato Framesi.

Medaglia d’argento e fascia di Miss Rocchetta per Ester Maria Dell’Eva, capelli castani ed occhi blu, studentessa diciottenne di Trento amante del pattinaggio artistico. Pari merito per la terza posizione con la fascia Framesi: Maria Rebecca Albano, diciannovenne di Trento amante delle danza e studentessa di ingegneria ambientale, ha saputo conquistare la giuria con la sua genuinità. Assieme a Sofia Todeschi, 18 anni di Civezzano, sportiva, studentessa di estetica, con il sogno di viaggiare per il mondo. Quarta posizione per Ginevra La Porta, diciottenne di Trento. Ginevra è studentessa al liceo linguistico ed ambisce a diventare neurologa pediatrica.

Ad indossare la fascia da quinta classificata è stata Michela Ruatti, ventottenne di Rabbi che lavora nell’azienda di famiglia. Michela pratica sci di fondo e sogna di portare avanti la tradizione degli avi. Sesta ed ultima ad aggiudicarsi un posto per le finali regionali, Sofia Dalla Serra, diciottenne di Mezzana. Sofia ama lo sport, pratica pattinaggio ed ha partecipato a Miss Trentino Alto Adige per superare i propri limiti ed acquisire sicurezza in sé stessa. Il prossimo appuntamento con il circuito Miss Italia in Trentino Alto Adige è per venerdì 11 luglio nella cornice del ristorante La Cacciatora di Mezzocorona. Sarà una serata all’insegna della bellezza e del gusto.

Le iscrizioni alle sfilate, fino al 10 agosto, sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 17 ai 30 anni, residenti in Trentino Alto Adige, con la cittadinanza Italiana. Per farlo, contattare via mail, info@soleoevents.com, o iscriversi sul sito www.missitalia.it.