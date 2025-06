Miss Italia fa tappa in val di Non a Bresimo

TRENTO - Seconda tappa delle sfilate del circuito Miss Italia in Trentino Alto Adige: un’altra nuova località, Bresimo in val di Non, ha scelto di entrare a far parte dell’evento più atteso e partecipato dell’estate trentina.

Un appuntamento all’insegna della bellezza, dell’eleganza e della tradizione che continua a coinvolgere sempre più territori della nostra regione. Domani, sabato 14 giugno, nella suggestiva cornice della piazza antistante la Chiesa, si terrà la seconda sfilata del circuito Miss Italia in Trentino-Alto Adige, valida per l’elezione di Miss Bresimo. L’evento rappresenta una delle tappe di qualificazione per accedere alle fasi successive del concorso nazionale di Miss Italia.

A partire dalle ore 19, la giovane e dinamica Pro Loco darà il via ad una vera e propria festa: un’area ristoro con piatti tipici, buona musica e un’atmosfera tutta da vivere accompagnerà il pubblico fino all’inizio della serata clou. A seguire, prenderà il via la sfilata di Miss Italia, in cui 20 concorrenti, tra i 18 ed i 30 anni, presentate da Sonia Leonardi e provenienti da ogni angolo del Trentino Alto Adige, si contenderanno la fascia di Miss Bresimo.

La vincitrice, oltre all’accesso alle fasi successive del concorso, riceverà anche un prezioso gioiello, offerto da Milena, storico sponsor dell’evento ed un kit per la cura dei capelli offerto da Framesi. La kermesse, organizzata in Trentino Alto Adige dall’agenzia di moda Soleo Show, è da anni punto di riferimento per tante ragazze e famiglie. Un’occasione speciale non solo per divertirsi e vivere un’esperienza unica ma anche per avvicinarsi concretamente al mondo artistico e scoprire come funziona anche in chiave professionale.

L’obiettivo? Incoraggiare le donne dai 17 ai 30 anni a riscoprire la propria femminilità, rafforzare l’autostima ed intraprendere un percorso di crescita personale. Per molte partecipanti, questa esperienza rappresenta il primo passo verso nuove opportunità nel mondo del lavoro, con un mix perfetto tra sogno, impegno e possibilità reali.

Le concorrenti sfileranno al top, con hair look impeccabili firmati Framesi, grazie al talento ed alla creatività dei professionisti dello staff del Salone Elisir di Alessandra Iannone di Mezzolombardo e del Salone Profili di Ivana Mattarei di Cles. A rendere ancora più vivace la serata, tra un’uscita e l’altra delle concorrenti, ci penserà una travolgente esibizione di balli latino americani, a cura dell’Associazione di danza sportiva Des Étoiles di Trento, diretta da Mauro D’Alessio.

La vincitrice del titolo Miss Bresimo ed altre 5 ragazze, accederanno alle Finali Regionali che si svolgeranno nel mese di agosto in varie località del Trentino Alto Adige: Andalo, Fiera di Primiero, Folgaria e la new entry Cogolo di Peio in cui verrà eletta Miss Trentino Alto Adige. Madrina d’eccezione della serata di Bresimo sarà Giulia Dallaserra, 19enne solandra, che la scorsa estate ha conquistato il titolo di Miss Cles ed ha poi staccato il biglietto per le prefinali nazionali di Miss Italia.

Questa volta, però, Giulia vivrà lo show da una prospettiva nuova: sarà infatti anche membro della giuria. All’interno del ricco programma della serata, spazio anche all’eleganza dell’alta sartoria con la sfilata firmata Riva Blanca di Cles. La stilista Ivana Penasa porterà in passerella una selezione di abiti realizzati a mano, con la cura, la passione e l’attenzione ai dettagli che contraddistinguono il suo stile.

Il prossimo appuntamento con il circuito Miss Italia in Trentino Alto Adige è fissato per venerdì 11 luglio nella cornice del ristorante La Cacciatora di Mezzocorona. Sarà una serata all’insegna della bellezza, del gusto e del divertimento: un evento dove allo spettacolo della sfilata si uniranno l’ottima cucina e l’atmosfera suggestiva del locale. Le iscrizioni alle sfilate, fino al 10 agosto, sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 17 ai 30 anni, residenti in Trentino Alto Adige, con la cittadinanza Italiana.

Per farlo, inviare una mail a info@soleoevents.com, o iscriversi sul sito www.missitalia.it.