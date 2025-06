Cavizzana, strada per l’accesso al paese più sicura: partono i lavori di rettifica

CAVIZZANA. Sono stati consegnati, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, i lavori di rettifica di una curva sulla Strada provinciale 38 di accesso all’abitato di Cavizzana (opera S-874), in Val di Sole. All’iniziativa, tenutasi nel centro storico del paese, erano presenti anche il sindaco di Cavizzana, Gianni Rizzi, l’assessore regionale, Carlo Daldoss, e parte del Consiglio comunale di Cavizzana. L’intervento, del costo complessivo pari a 630.874,93 euro, prevede anche l’allargamento della sede stradale, che verrà portata dai 4,5 metri attuali ai 5,5 metri di larghezza minima.

"Si tratta di un’opera che punta a mettere in sicurezza ma soprattutto ad allargare e a rendere più fruibile la strada al traffico che da Cavizzana scende verso valle. Un intervento, da tempo richiesto dall’amministrazione comunale, effettuato nell’ottica di garantire la giusta attenzione alle realtà e alle comunità di montagna”, ha detto, poco prima della consegna formale dei lavori, il presidente Fugatti.

L'intervento prevede la rettifica di una curva e l'allargamento di un tratto stradale dal chilometro 1+475 al chilometro 1+695 della Sp38, per uno sviluppo complessivo di circa 220 metri. La larghezza della carreggiata sarà portata dagli attuali 4,50 metri fino a 5,50 metri, con opportuni allargamenti in curva (che porteranno la sezione fino ad una larghezza massima di 6,40 metri). L'opera permetterà di migliorare la sicurezza, dato che attualmente la curva non garantisce adeguata visibilità, e la scorrevolezza dell'ultimo tratto della strada che porta all'abitato di Cavizzana.

Il progetto e la direzione dei lavori sono affidati all'ingegnere Elisa Merli, mentre la ditta incaricata dei lavori è Edilferretti S.r.l. con sede operativa a Giovo (Trentino), che si è aggiudicata i lavori per un importo di 398.510,95 euro, comprensivi degli oneri della sicurezza. Il termine è previsto entro 104 giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori, effettuata durante l'estate per ridurre i disagi.

Per il sindaco di Cavizzana, Gianni Rizzi, la consegna dei lavori rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato dalla comunità oltre 15 anni fa. "L'intervento è fondamentale per Cavizzana - ha evidenziato - in quanto migliora la sicurezza e la viabilità sull'unica strada di accesso all'abitato. La strada richiederà ulteriori sistemazioni, e speriamo che, dopo quest'opera, ci sia un ulteriore intervento per rendere pienamente fruibile il tracciato ai nostri cittadini".

"Quest'opera - ha quindi concluso l'assessore regionale, Carlo Daldoss - è la dimostrazione dell'attenzione della Giunta provinciale e del presidente nei confronti delle comunità come Cavizzana, il Comune più piccolo della Val di Sole. Una mobilità più accessibile e sicura per i cittadini è centrale per mantenere la popolazione sul territorio".

(foto Pat)