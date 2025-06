Il Napoli campione d'Italia torna in ritiro a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio

TRENTO - La squadra campione d’Italia torna in Trentino: Ssc Napoli inizierà nuova stagione agonistica il prossimo 17 luglio e come ormai avviene da 15 anni la sede del tradizionale ritiro sarà Dimaro Folgarida.

Nella ridente località della val di Sole la squadra si allenerà sino a domenica 27 luglio con le sedute di allenamento allo stadio di Carciato, nella SKI.IT Arena, dirette da Antonio Conte ovvero il protagonista della vincente cavalcata che ha portato la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis a conquistare il suo storico quarto scudetto, il secondo in appena tre anni “conquistato” a Dimaro.

Per la quattordicesima volta la Val di Sole scandirà così l’inizio della nuova stagione calcistica azzurra, legame che costituisce probabilmente un sorta di record da Guinness per quanto riguarda i Club europei. Un aspetto – quest’ultimo - sottolineato dal presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti nella prestazione alla stampa ospitata a palazzo Petrucci a Positano.

Con il presidente Aurelio De Laurentiis e Maurizio Fugatti vi hanno partecipato il presidente APT Val di Sole Luciano Rizzi e il neo sindaco di Dimaro Folgarida Marco Panciera con una delegazione dell’Abruzzo con il governatore Marco Marsilio e sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso

Così a luglio per supporter partenopei si ripresenta l’occasione di vedere al lavoro i propri beniamini con due imperdibili fine settimana. Saranno giorni di allenamenti per la squadra e di spensierata vacanza per i tifosi in un ambiente piacevole e naturale che offre loro ideali occasioni di rigenerazione fisica e di relax.

A anche di festa dopo il trionfo nell’ultimo campionato. E curiosità a evidenziato come tutti quattro scudetti del Napoli sono legati al Trentino

Non a caso hanno sottolineato Rizzi e Panciera è ormai diventato un amore incondizionato quello che lega Dimaro-Folgarida e la Val di Sole ai milioni di tifosi azzurri. Il rapporto tra Napoli e il Trentino è sempre più intenso e favorito da quel clima di amicizia, complicità e divertimento tipica dell’accoglienza del Trentino turistico caratterizzata da strutture ricettive di qualità, da un ambiente naturale e da un’offerta gastronomica basata su ingredienti tipici degli ambienti di montagna.

"Il Trentino si farà ancora una volta trovare pronto all'appuntamento – ha aggiunto il presidente Fugatti -. Abbiamo investito nuove risorse per mettere i calciatori nelle migliori condizioni per svolgere le sessioni di allenamento, ma abbiamo pensato anche ai tanti tifosi che giungeranno in Trentino: accanto alle consuete serate dedicate agli appassionati in paese, proporremo ogni sera una proiezione cinematografica".

Due le amichevoli in calendario.

Grande soddisfazione è espressa da Luciano Rizzi. “Siamo contenti di poter nuovamente proporre ai tifosi de Ssc Napoli undici giorni di soggiorno in Val di Sole per assistere agli allenamenti dei propri beniamini e contestualmente per godere di una vacanza alla scoperta del nostro territorio. Una realtà ricca di un patrimonio ambientale gioielli unici: le Dolomiti patrimonio Unesco, i ghiacciai perenni, le acque termali, i fiumi ideali per la pratica di attività sportive e le due valli laterali di Peio e di Rabbi. E poi i boschi, le malghe, la ruralità di montagna, l’offerta gastronomica e l’articolata ricettività. E momenti di relax e di divertimento in quello che è sempre più considerato un paradiso delle attività outdoor: dalla Mtb al rafting, dalle passeggiate alle escursioni in quota.

"Con il contributo della Provincia stiamo realizzando un secondo campo a sud del tappeto erboso dello stadio di Carciato - ha aggiunto il sindaco Panciera - siamo lavorando per realizzare l’area eventi nel campetto a fianco della chiesa come avvenuto nel ritiro dopo il primo scudetto. Abbiamo tante novità ballo. L’organizzazione sta lavorando a pieno regime”. E a conferma della definizione di terra vocata allo sport e all’attività fisica – come rimarcato da Fugatti – proprio in questi giorni la Val di Sole ospita il campionato Europeo di canoa discesa che vede gli azzurri (stavolta con il colore declinato nella versione nazionale) grandi protagonisti. Si prosegue sino a domenica con campo di gara il torrente Noce. C. L.