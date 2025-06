Gli operatori della Val di Sole a confronto: “Per il futuro si punti sempre di più sulla qualità”

CALDES. Un incontro per fornire nuovi strumenti alle diverse realtà dell’ecosistema territoriale. Ma anche un’opportunità per favorire lo scambio di idee ed esperienze contribuendo così alla costruzione di un’offerta turistica sempre più sostenibile e a misura di visitatore. È questo il senso dell’evento formativo svoltosi a Castel Caldes nell’ambito de “I mercoledì dell’ApT”, il programma di aggiornamento degli operatori della Val di Sole giunto al secondo anno e fondato sulla condivisione di iniziative e progetti con il territorio.



“La nostra destinazione è un ecosistema fatto di soggetti che collaborano tra loro: in questo quadro siamo chiamati a creare progetti e iniziative per favorire un turismo più sostenibile e inclusivo ovvero di crescente qualità per l’ospite”, ha affermato Fabio Sacco, direttore dell’ApT Val di Sole, intervenendo all'evento insieme al presidente Luciano Rizzi. “Questo nostro impegno, al tempo stesso, passa costantemente attraverso il confronto e la discussione partecipata con gli operatori che ci permettono di valutare al meglio l’efficacia di un’offerta turistica capace di impattare positivamente sul territorio in senso economico ma anche ambientale e sociale”.



I numeri, del resto, sono incoraggianti. Secondo Hbenchmark, la piattaforma di Hospitality Data Intelligence presente in Italia e all'estero che aggrega, gestisce e mette a disposizione di strutture e destinazioni i dati di performance, il bilancio della stagione appena trascorsa e le previsioni sui prossimi mesi tracciano un quadro positivo con una crescita dell'occupazione media consuntiva della stagione invernale e un incremento previsto di quella estiva: +1,2% e +4,3% rispettivamente nel confronto con l’anno passato. In crescita anche il prezzo medio di vendita delle camere.



Aperto da una presentazione in plenaria e chiuso da un aperitivo offerto ai partecipanti in collaborazione con Caseificio Presanella e Cantina LasteRosse, l’evento si è sviluppato attraverso tre tavoli tematici dedicati ad altrettanti filoni: esperienze, strumenti e area commerciale.



Nell'introduzione è stato presentato il secondo numero del tabloid Val di Sole Ritorno al Futuro, l’iniziativa in continua evoluzione lanciata negli ultimi anni dall’ApT con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo armonico e sostenibile del territorio e del turismo in collaborazione con la comunità locale, gli operatori e i visitatori.



Sono questi, peraltro, gli aspetti e i principi essenziali che ispirano tra gli altri il progetto Doiman, un’iniziativa pensata per promuovere un turismo rispettoso degli ecosistemi montani: ieri è stato consegnato ai partecipanti il Manuale per un Turismo Ecocentrico, il nuovo toolkit per applicare i principi della sostenibilità nella realtà aziendale di ogni imprenditore. Del progetto, sviluppato dalla stessa ApT insieme a Trentino School of Management e Destination Makers, si è discusso nel primo focus group, dedicato alle esperienze, che ha consentito agli operatori di approfondire anche i contenuti di altre proposte.



Tra queste il programma di trekking con i professionisti della montagna Andar per monti e le Wow Experience, proposte uniche per vivere al meglio la valle che includono le ultime novità tra sport d’acqua, bike, escursioni, wellness, cultura e gusto.



Gli strumenti a disposizione degli operatori sono stati invece i protagonisti del secondo gruppo tematico. Temi della discussione l'app Trentino MyBusiness, che consente di fornire aggiornamenti su orari e aperture degli esercizi, e le più recenti evoluzioni della Val di Sole Guest Card che garantisce diversi sconti e l’uso gratuito dell’offerta di mobilità integrata con trasporto bici del BikeTrain e del BikeBus. Nel terzo gruppo, infine, spazio alla dimensione commerciale con aggiornamenti sulle nuove proposte per l’inverno 2025/26, le iniziative per le famiglie e le campagne di digital marketing per le stagioni autunno e inverno. C.L.