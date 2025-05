“Cerevisia”: torna in Valle di Non il Festival delle birre artigianali

FONDO. Ritorna il Festival Cerevisia, il grande evento della Val di Non dedicato alle birre artigianali in programma a Fondo nel comune di Borgo d’Anaunia dal 9 all'11 maggio. Giunto alla sua ottava edizione, il festival offre una vasta gamma di birre artigianali, permettendo ai visitatori di scoprire e apprezzare le diverse sfumature di questo mondo. Oltre alle degustazioni, l'evento prevede incontri, tavole rotonde e laboratori per approfondire la conoscenza della birra artigianale e del suo processo produttivo.



Durante il festival, i partecipanti hanno l'opportunità di votare la loro birra preferita, con la premiazione delle birre vincitrici prevista per il pomeriggio di domenica. L'ingresso all'evento è gratuito.



Novità assoluta di questa edizione, la presenza di due birrifici dell’Alto Adige: Monpiër de Gherdëina e Birra Laurina, che si affiancano ai birrifici trentini Bionoc, Birrificio Rezia, Birra Fon, Sunrise, Birrificio Km8, Birra Pejo e Plotegher Beer. Nello spazio espositivo saranno presenti tutte le birre artigianali trentine, esposte e raccontare nella speciale birroteca con contenuti multimediali.



“Il fenomeno della birra artigianale - spiegano gli organizzatori dell’evento - in Italia è rinato quasi per caso un ventennio fa e, sviluppatosi contemporaneamente in più parti del territorio nazionale, ha visto emergere alcuni pionieri che hanno iniziato a produrre birra. Una birra diversa, un prodotto tutto nuovo se paragonato alla birra industriale che siamo abituati a conoscere ed a bere giornalmente. Questi birrai hanno voluto riscoprire i tradizionali metodi di produzione, la cura e la scelta nelle materie prime, l'attenzione nei processi produttivi e hanno deciso di pazientare, di lasciare alla birra il tempo necessario per la sua maturazione in modo da esaltare al massimo le caratteristiche organolettiche di malti d'orzo e luppoli. E così, anche in Trentino Alto Adige si sono sviluppati negli ultimi anni dei birrifici in grado di offrire prodotti di altissima qualità”.



Questo il programma: venerdì 9 maggio, apertura 18-02; ore 18, inaugurazione dell'evento; ore 19, Pizza a Km 0, ore 19.30, musica dal vivo in acustico con Gabu, ore 21.30, musica dal vivo con i “Satomi hot night”.



Sabato 10 maggio, apertura 15-02; ore 17, presentazione dei birrifici presenti al Festival, ore 20, musica dal vivo con i “Jack Freezone & the Swinin' Ciccioli”, ore 22.30, musica dal vivo con i “Tengobanco”. Durante tutta la giornata è aperto lo stand gastronomico, per degustare piatti tipici e non solo.



Domenica 11 maggio, apertura 11- 19. Nel pomeriggio, musica dal vivo con “Mystic Owls” e “We Cover You Animal Acoustic Duo”, intrattenimento per bambini. Ore 17, premiazione concorso “Homebrewing”, premiazione del miglior birrificio di Cerevisia 2025. Novità 2025: Cerevisia Street Food Festival. Durante tutta la giornata saranno presenti i migliori street food del Trentino. C.L.