Fiorinda: nonostante il maltempo è stata una edizione da record

MOLLARO. Nonostante i capricci del tempo di domenica mattina, dopo l’inaugurazione di sabato baciata dal sole, la nona edizione di Fiorinda, la “festa dei meli in fiore” andata in scena lo scorso weekend a Mollaro nel comune di Predaia, è stata un vero successo. Migliaia di residenti e turisti si sono riversati nel centro storico del borgo noneso, bancarelle florovivaistiche, laboratori di cucina, visite guidate, attività per i più piccoli, e molte altre proposte ideate dalla Pro Loco di Taio per coinvolgere non solo i bambini ma anche gli adulti, sollecitando la fantasia e la curiosità di tutti.



“Dopo la splendida giornata di apertura di sabato – commenta la presidente della Pro Loco di Taio Martina Inama - con un clima quasi estivo avevamo tutti un po’ di timore per le previsioni della domenica e temevamo che il maltempo potesse tenere lontane le persone. Invece è successo esattamente il contrario: fin dal mattino una fiumana continua di visitatori ha riempito le vie del centro, e durante tutta la giornata l’afflusso non si è mai fermato. È stata una vera sorpresa, una gioia immensa per tutti noi. Si è respirata un’energia incredibile e il pubblico, numerosissimo, ha partecipato con entusiasmo, rendendo questa edizione qualcosa di davvero speciale”.



”Un successo del genere non sarebbe mai possibile senza il lavoro di squadra e voglio cogliere l’occasione per ringraziare con tutto il cuore i tantissimi volontari che hanno dedicato il loro tempo, le loro energie e le loro competenze con una generosità davvero commovente. Naturalmente un ringraziamento va anche agli enti, alle istituzioni e agli sponsor che ci supportano, credendo nel nostro progetto e permettendoci di continuare a crescere anno dopo anno. Questa edizione è la dimostrazione che quando c’è collaborazione tra associazioni, istituzioni e tessuto sociale i risultati possono superare ogni aspettativa”.



Fiorinda è ormai riconosciuta come uno degli eventi più importanti del Trentino, e per la Val di Non, in particolare, rappresenta un simbolico momento di riaperture legate alla primavera. Un successo, insomma, riconosciuto da tutti che non può che tramutarsi in un “arrivederci al prossimo anno”.