Una grande folla per l’ultimo commosso saluto a Giovanni Andreis

L’addio

Tantissima gente nella chiesa parrocchiale di Cles per il funerale dello scialpinista morto sabato dopo essere precipitato in un crepaccio sul versante francese del Monte Bianco (foto Isidoro Bertolini)



IL DOLORE Val di Non in lacrime per la morte di Giovanni Andreis

I GENITORI «Non si fermava mai, forse sapeva di avere poco tempo»