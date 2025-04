Nel weekend due eventi che aprono alla primavera: Fiorinda e Quattro ville in Fiore

TRENTO - Nel weekend del 12 e 13 aprile scoppia la primavera in Val di Non, con due borghi in gran fermento. Nel raggio di 5 chilometri, infatti, andranno in scena due dei maggiori eventi delle Pro Loco nonese.

A Mollaro sia sabato che domenica c’è Fiorinda, la grande festa della fioritura e delle tradizioni agricole, con il suo mercato florvivaistico, gli spettacoli folkloristici, le degustazioni di prodotti tipici e le attività per i più piccoli. Ideale per famiglie e per chi voglia passare una giornata rilassante all’aria aperta.

Domenica invece a Tassullo sarà la volta di Quattro Ville in fiore, la corsa non competitiva che abbraccia i dintorni di Tassullo tra castelli, chiese e fioriti panorami. Una buona idea per sportivi ma anche semplici camminatori ed amanti di natura e cultura.

Il risultato sarà un’offerta congiunta estremamente variegata, con un doppio programma che offre un ricco ventaglio di attività e visite per esplorare le maggiori attrattive della Val di Non e luoghi solitamente inaccessibili. Tra questi, i Castelli di Coredo, Valer e Nanno (arricchiti da visite guidate e performance a in costume), la Centrale Idroelettrica di Santa Giustina, una delle più grandi e moderne centrali del Trentino, e le Celle Ipogee di Melinda, un capolavoro ingegneristico scavato direttamente nel cuore della montagna, dove vengono conservate le mele Melinda.

Le due manifestazioni saranno facilmente fruibili nella stessa giornata grazie al pratico e veloce collegamento della Trento Male’. Chi volesse partecipare con mezzi propri, troverà parcheggi ed indicazioni per le due località, a soli 5 chilometri l’una dall’altra.

I due eventi sono stati presentati alla stampa questa mattina, martedì 8 aprile, a Trentino Marketing. A dare il via ai lavori il padrone di casa, Maurizio Rossini: “Mi fa particolarmente piacere che i due eventi che lanciano la bella stagione in Trentino siano due eventi come questi, che si distinguono per la loro qualità. Quello che caratterizza e che costituisce il valore aggiunto di questi come di tutti gli eventi delle Pro Loco è il coinvolgimento delle comunità: una cosa che fa bene anche al turismo, perchè la base per un buon turismo è avere delle vallate vivaci da tutti i punti di vista. Gli eventi delle Pro Loco poi hanno un carattere di autenticità che li contraddistingue e che li rende unici”

I due rappresentanti delle Pro Loco hanno poi portato una panoramica dei due appuntamenti. Martina Inama, presidente della Pro Loco Taio, ha sottolineato i numeri importanti di questa edizione di Fiorinda, che vede “oltre 50 espositori nel mercato florvivaistico, e una scelta tra più di 25 laboratori per i bambini. Fiore all’occhiello di quest’anno, le collaborazioni con Mets e Muse, che arricchiscono le esperienze per i più piccoli.”

Roberto Zambiasi, Pro Loco Tassullo, presenta la 4 Ville in Fiore definendola “un evento che in 47 anni ha continuato a crescere, una crescita coronata dal conferimento, lo scorso anno, del prestigioso riconoscimento di Evento di Qualità dell’Unoli. Ci aspettiamo dalle 2500 alle 3000 persone, più della metà da fuori regione.”

Presente anche Apt Val di Non, il punto di riferimento per le linee di sviluppo turistico del territorio. Il presidente Lorenzo Paoli rimarca il valore di queste due proposte, “che si pongono perfettamente in linea con l'intuizione di Trentino Marketing di valorizzare le “belle stagioni” del Trentino, la primavera e l’autunno. Va riconosciuta alle Pro Loco anche la grande capacità di cooperare e fare sintesi, anche in situazioni, come in questo caso, in cui la coincidenza temporale dei due eventi poteva generare intoppi, e che viceversa è diventata carta a favore di entrambe le manifestazioni.”

I due eventi sono accomunati dalle tante sinergie col territorio, tra queste le principali quelle con la Strada della Mela e dei sapori della Val di Non e Sole, rappresentata da Marta Eccher: “due eventi speciali per noi perchè celebrano un momento iconico, la nascita della mela, prodotto principe della val di Non. Da qui inizia infatti per noi un percorso ideale di scoperta di questo ma anche di altri prodotti tipici della Val di Non.”

Altro partner cardine delle due manifestazioni è poi Melinda, rappresentata dall’Head of Marketing Andrea Fedrizzi: “Legame con il territorio per noi è fondamentale, per questo ci teniamo a sostenere progetti che sviluppano le comunità, come sono 4 Ville e Fiorinda.”

Ha chiuso la consigliera della Federazione trentina delle Pro Loco, Claudia Lenarduzzi, che ha posto l’accento sull’apporto del volontariato: “alla base del successo di queste manifestazioni c’è il profondo amore per il territorio e il ruolo centrale delle persone: migliaia di volontari che con passione si dedicano alla loro terra e che sono quello che fa davvero la differenza”. C. L.