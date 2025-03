Valanga a Capanna Presena, tre le persone coinvolte: c'è un morto

VAL DI SOLE. Una valanga ha travolto questa mattina, lunedì 17 marzo - tre persone nella zona di Capanna Presena, in valle di Sole, in Trentino. C'è una vittima. Dalle primissime informazioni - a quanto apprende l'ANSA - due persone sarebbero in salvo mentre una sarebbe rimasta intrappolata sotto la neve. Sul posto stanno lavorando i soccorritori.

Due scialpinisti sono stati soccorsi ieri - ricordiamo - sul Monte Oscivart, nel gruppo del Lagorai in val dei Mocheni. I due, entrambi nati a Trento, si trovavano in un gruppo di dodici persone quando, appena iniziata la discesa ad una quota di 2000 metri, poco prima delle 13.00, sono stati travolti da una valanga staccatasi dall'alto e che li ha trascinati verso valle per circa duecento metri. I due sono usciti autonomamente dalla massa nevosa ma riportavano entrambi traumi vari.