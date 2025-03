Giustino, aggiudicata la gara per l’acquedotto da oltre 1 milione di euro

GIUSTINO. L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) ha assegnato la gara per i lavori di riqualificazione dell’acquedotto di Giustino, a seguito della richiesta del Comune. Il progetto, del valore complessivo di 1.023.925,87 euro (di cui 917.626,79 euro ammessi a finanziamento), comprende interventi per la riduzione delle perdite, l’interconnessione delle reti, l’ammodernamento e la digitalizzazione dell’acquedotto.



La gara è stata aggiudicata all’impresa Pedergnana Tullio Srl in raggruppamento con Lago Rosso Società cooperativa. Il progetto si inserisce nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che in Trentino ha stanziato un finanziamento complessivo di 110 milioni di euro per 19 progetti che coinvolgono 28 Comuni.