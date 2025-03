Denno, tir finisce contro il guard-rail e di traverso sulla statale

Val di Non / Allarme

Complice probabilmente il fondo stradale bagnato dalla pioggia che cadeva questa mattina, 12 marzo, il mezzo pesante è andato in una sorta di testacoda. Non ci sono stati feriti, ma è stato necessario un intervento con i vigili del fuoco volontari e il soccorso alpino per rimuovere l'autotreno che ostruiva completamente la carreggiata