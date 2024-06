Ancora senza esito le ricerche di Franco Valentinotti: l'ultima cella telefonica agganciata nei pressi di Croviana

MALÈ. Sono ancora in corso le ricerche di Franco Valentinotti, un quarantanovenne residente a Malè, di cui non si hanno notizie da ieri sera, 7 giugno. L'uomo era stato visto per l'ultima volta sul posto di lavoro, nella zona industriale dell'abitato solandro, e ad una prima indagine non risultava ricoverato in nessun ospedale della provincia di Trento. Alle operazioni di ricerca - iniziate dai Vigili del Fuoco nella serata di ieri dopo la chiamata dei familiari al Numero Unico per le Emergenze 112 - stanno partecipando anche 37 operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino provenienti dalle Stazioni Val di Sole, Alta Valle di Non, Peio, Rabbi, Valle di Non e Vermiglio, oltre al Gruppo tecnico Ricerca e alle Unità cinofile.

L'impegno odierno li ha visti perlustrare le aree boschive e coltivate limitrofe al centro abitato, finora senza alcun esito. Da un riscontro delle forze dell'ordine, il cellulare dell'uomo avrebbe agganciato per l'ultima volta una cella telefonica nei pressi di Croviana, verso le 21.30 di ieri.

Dopo aver setacciato le zone solitamente percorse dall'uomo sulla destra orografica del fiume Noce, gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico stanno ora indirizzando le ricerche sul territorio posto alla sinistra del corso d'acqua, già peraltro battuto durante la giornata di oggi, mentre prosegue anche la ricerca dei Vigili del Fuoco lungo il corso del fiume e attraverso l'ausilio dei droni.