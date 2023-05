La valle di Non piange Salima: oggi l'arrivo della salma della ventenne travolta da un treno

CLES. Alta, magra. Bella. Una ragazza che poteva sembrare adulta, ma che in realtà provava a nascondere il suo essere ancora piccola, anche fragile. Impacciata delle volte. Salima El Montassir la ricordano così al Liceo Russell di Cles, dove ieri, 12 maggio, le è stato dedicato un minuto di silenzio. Le erano stretti i confini di una valle troppo piccola per lei che sognava di andare lontano. Una valle che probabilmente non sentiva come "casa".



«Aveva voglia di autonomia, di costruirsi una sua vita - è il ricordo di chi l'aveva conosciuta nell'ambiente scolastico - desiderava uscire dal contesto valligiano e vivere secondo i suoi sogni». Soprattutto desiderava vivere Salima, che tra i banchi di scuola, lei che frequentava l'indirizzo linguistico, era sempre un po' smemorata, un po' distratta, un po' "nel suo mondo". Ma era fondamentalmente un'anima buona. Tanti i compagni che le hanno dedicato un pensiero: nel cuore porteranno sempre il suo sguardo, il suo desiderio di libertà.



Ieri mattina il sindaco di Cles Ruggero Mucchi ha voluto portare la sua vicinanza alla famiglia di Salima (seconda di quattro fratelli), profondamente scossa dalla tragedia che si è compiuta giovedì mattina, poco dopo le 5, nei pressi della stazione di Civitanova Marche, in provincia di Macerata.



Oggi la salma di Salima giungerà al cimitero Cles, dove alle 15 si svolgerà un momento di preghiera. Alla sera invece, come da tradizione islamica, le donne della comunità prepareranno all'interno del centro di via Filzi una cena a tutti coloro che vogliono far sentire la propria vicinanza alla famiglia di Salima, che riposerà per sempre nel cimitero di Cles.



Tutto sull’Adige in edicola