Smottamenti a causa della pioggia intensa, massi giganteschi cadono sulla strada

TRENTO. Effetti anche sulla viabilità per smottamenti dovuti alle forti piogge delle ultime ore in Trentino, con disagi per chi viaggia.

In particolare, la ex statale 43 della Val di Non, alle 11.30, risulta ancora chiusa in entrambe le direzioni in seguito alla caduta massi tra il valico della Rocchetta e la località Castelletto nel comune di Ton, con deviazione a Moncovo.

La stessa strada era stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un altro episodio di caduta massi anche tra Mostizzolo e Cles (nella foto del vigili del fuoco volontari, intervenuti sul posto).

Sulla statale 42 senso alternato tra Livo e Cagnò, sempre a causa di uno smottamento.

Sul posto, dove sono intervenuti anche i carabinieri, si lavora per la rimozione dei massi e le verifiche del caso.