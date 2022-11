Cles, scomparso l'ex primario Sergio Eppinger: ha curato migliaia di nonesi e non solo

CLES. Se n'è andato nella notte tra martedì e mercoledì all'età di 99 anni Sergio Eppinger (in foto), già primario dell'Ospedale di Cles per ventitré anni, dal 1965 al 1988, anno in cui è andato in pensione. Nato il 21 luglio 1923 a Trieste, si era trasferito in val di Non a metà anni '60 per cominciare a lavorare al nosocomio.



A Cles è poi rimasto a vivere fino alla morte, coltivando la sua passione per lo sport, soprattutto per lo sci alpino ma anche per altre discipline, che amava praticare.



Prima di arrivare in val di Non era stato in clinica all'Università di Parma, dove aveva insegnato patologia e clinica chirurgica, a Genova e a Milano, allievo del professor Edmondo Malan. Si è specializzato in urologia a Bologna e in chirurgia generale a Torino attraverso la guida del professor Achille Mario Dogliotti.



Si è inoltre recato all'estero, a Düsseldorf in Germania, dove ha svolto un ulteriore percorso di specializzazione in chirurgia vascolare. Nel 1959 ha conseguito la libera docenza in patologia speciale chirurgica. Durante la sua carriera è stato nel direttivo della Società triveneta di chirurgia, oltre che membro dell'Associazione di chirurgia Veneto-Tirolo-Lombarda e della Società tedesca di chirurgia, scrivendo su numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali.



Lascia i figli Franco e Paolo, odontoiatri a Udine. Sabato alle 14 nella chiesa parrocchiale di Cles l'ultimo saluto al dottor Eppinger, medico che ha curato migliaia di nonesi e non solo.