Cacciatore di 24 anni ucciso in Val di Sole, la vittima è Massimiliano Lucietti. Aperto un fascicolo per omicidio colposo

PEIO. Si chiama Massimiliano Lucietti cacciatore di 24 anni il cacciatore trovato morto nei boschi di Celledizzo, nella zona di Peio, in valle di Sole. Il corpo del giovane, residente in zona - vigile del fuoco volontario e operaio alle Fucine Film - è stato rinvenuto questa mattina, lunedì 31 ottobre, presto da altri cacciatori.



Dalle prime informazioni pare sia morto a causa di un colpo di fucile. Sul posto ci sono i carabinieri di Mezzana, il Soccorso alpino ed il personale sanitario. Le indagini dei carabinieri, che stanno ascoltando le testimonianze di altri cacciatori, sono in corso e la procura ha aperto un fascicolo - si tratta di un atto dovuto - che è in mano al pm Davide Ognibene



La notizia ha subito fatto il giro del Trentino destando grande dolore in tutti coloro che conoscevano la vittima, ma non solo.