Sara Pedri: fiutata una traccia, la ricerca prosegue. Verrà fatto un tentativo nella zona centro sud del lago

CLES. Le ricerche del corpo di Sara Pedri, la ginecologa 31enne di Forlì scomparsa in Trentino il 4 marzo del 2021, sono proseguite anche questa mattina nel lago di Santa Giustina, in valle di Non, ma senza alcun esito.



A quanto apprende è stata fiutata dai cani una traccia in un ultimo quadrante, nella zona centro sud del lago, che verrà quindi scandagliata dai sommozzatori dei carabinieri di Genova. Le ricerche, perciò, proseguiranno per qualche ora anche nel pomeriggio.



Dalla scomparsa nel nulla al terremoto che scuote l'Azienda sanitaria: tutte le tappe del giallo di Sara Pedri che ha sconvolto tutti noi Nuovi clamorosi sviluppo per il caso di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa lo scorso 4 marzo. Ripercorriamo l'intera vicenda dall'arrivo in Trentino della dottoressa al terremoto in Azienda sanitaria.



Sul posto ci sono anche i carabinieri della Compagnia di Cles, in comando al maggiore Guido Quatrale, mentre si è conclusa l'attività delle unità cinofile: sia i cinque cani con istruttori specializzati venuti dalla Germania che l'unità cinofila dei carabinieri di Bologna sono infatti rientrate.