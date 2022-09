Cucciolo di orso investito e ucciso in Val di Sole: trovato morto sotto Vermiglio, l’investitore è fuggito

TRENTO. Alta Val di Sole, cucciolo di orso muore dopo l'investimento.

Un cucciolo di orso di circa 7 mesi è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel corso della notte lungo la SS42, sotto l’abitato di Vermiglio.

L’animale - del peso di circa 20 chili - è probabilmente deceduto sul colpo a causa di un forte trauma cranico. La carcassa è stata segnalata questa mattina presto da un passante: sul posto è intervenuto il personale del Corpo forestale del Trentino con un’unità cinofila, oltre al Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Vermiglio.

Anche questa volta come in altri episodi precedenti l’investitore non si è fermato, e se n’è andato.

È probabile che il nucleo coinvolto nell’incidente sia quello della femmina di orso accompagnata da 2 cuccioli presente stabilmente quest’anno in Alta Val di Sole. Come da prassi saranno condotti gli accertamenti veterinari e genetici.