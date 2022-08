Vermiglio cadono in moto sulla strada del Tonale: due feriti, una donna in condizioni critiche

TRENTO. Grave incidente stradale poco prima delle 13.30 di oggi, 16 agosto, a Vermiglio.

Due le persone rimaste ferite, un uomo e una donna (rispettivamente di 37 e 38 anni), in seguito a una caduta con la motocicletta sulla quale viaggiavano insieme.

È accaduto sulla statale 42 a poco meno di tre chilometri dal paese, in direzione passo del Tonale.

Per cause in corso di accertamento, la moto è finita sull'asfalto e una delle due persone a bordo, ha subito conseguenze gravi.

I due feriti, che sarebbero residenti in provincia di Como, sono stati soccorso poco dopo dal personale di Trentino Emergenza. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe subito risultata in condizioni critiche.

Ferita gravemente nell'incidente in moto a Vermiglio: il soccorso dell'elicottero

È stata trasferita in ambulanza al campo sportivo di Vermiglio, dove nella piazzola di atterraggio è arrivato nel frattempo l'elicottero.

Da qui è stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Ricoverata a Trento anche l'altra persona, le cui condizioni sarebbero di gravità minore.

Nell'incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto, oltre al personale sanitario, i carabinieri e i vigili del fuoco di Vermiglio, coadiuvati da operai del servizio strada della Provincia per la sistemazione della carreggiata.

Il traffico è stato deviato temporaneamente su un'arteria parallela.

[foto: Isidoro Bertolini]

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO