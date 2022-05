L'agricoltura nonesa perde un protagonista: morto a 65 anni Erminio Chini

SEGNO. Il mondo agricolo noneso ha perso uno dei suoi protagonisti: Erminio Chini. Frutticoltore appassionato, molto noto in tutta la valle, Chini aveva solo 65 anni e a portarselo via è stata una malattia subdola. Erminio Chini era conosciuto per aver ricoperto ruoli importanti nel settore primario per molti anni.



Nel 1988, appena trentenne, era diventato infatti presidente del Consorzio di miglioramento fondiario di Segno, Torra e Mollaro: una carica che tenne per oltre vent'anni, fino al 2009, affiancando a questa presidenza quella conseguente nel Cmf di secondo grado Pongaiola, terminata nello stesso 2009. Ma fino al 2014 Erminio Chini rimase comunque nell'ente per un ultimo mandato come consigliere.



Non l'unico ruolo ricoperto nel mondo agricolo: Chini era stato infatti anche consigliere di amministrazione del consorzio Cofca, sempre di Segno, prima della sua fusione con Coparit, da cui nel 1998 nacque Cocea, guidata da Ennio Magnani. E a questi incarichi aveva affiancato anche quello di assessore nella giunta comunale di Taio che vide sindaco Mario Magnani per tre anni, tra il 1995 e il 1998.Loris Caliari, attuale presidente del Consorzio di miglioramento fondiario generale Pongaiola ricorda Erminio Chini come colui che promosse diverse opere importanti: tra le altre, da presidente del Cmf di primo grado il riordino fondiario di Mollaro e da presidente del Pongaiola la costruzione del bacino irriguo di Segno.



Già nei primi anni Duemila l'acqua iniziava a essere un bene prezioso e l'ex presidente, insieme al consiglio del Cmf di Segno, Torra e Mollaro si diede da fare anche per la riconversione degli impianti irrigui e una gestione più oculata della risorsa idrica. L'ultimo saluto a Erminio Chini, che lascia la moglie Silvana e il figlio Massimiliano, si terrà oggi, 2 maggio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Segno. Con offerte a favore della Lilt per la lotta contro i tumori.