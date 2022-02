Esplode la bombola a gas in cucina, anziana di 87 anni ferita a Cogolo di Peio

COGOLO. L’allarme è scattato alle 6.08 di oggi per un’esplosione che ha interessato una cucina a gas in centro a Cogolo in Val di Peio.

Immediato e soprattutto provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco di Peio che hanno scongiurato il peggio ed evitato che l’incendio prendesse forza. Sul posto anche i carabinieri di Rumo ed un’ambulanza di Trentino Emergenza.

E’ stata soccorsa l’inquilina, una donna di 87 anni, che fortunatamente non è stata investita dallo scoppio e dalle fiamme: trasportata all’ospedale di Cles, è stata accolta al Pronto Soccorso ma non è in pericolo di vita.

L'allarme è scattato alle 6.08 di oggi per un'esplosione che ha interessato una cucina a gas in centro a Cogolo in Val di Peio.

I vigili del fuoco hanno bonificato la cucina, trasportando nel cortile innevato il fornello.

