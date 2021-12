Quanto dolore per il funerale di Tommaso Delpero, morto a 27 anni

COGOLO. La nuova e moderna e grande chiesa di Cogolo non è bastata per contenere tutta la gente che c'era al funerale di Tommaso Delpero, era impossibile entrare.

Oggi alle 14, nella neve della valle, si sono tenute le esequie del giovane tecnico di 27 anni morto l’altroieri mattina uscendo di strada con la sua auto mentre si recava al lavoro.

La tregedia mercoledì poco prima delle 9 stava percorrendo i pochi chilometri che separano la sua casa di Cogolo da Ossana, dove lavorava alla Fucine Film come responsabile della sicurezza. All’altezza di Celledizzo la Fiat Sedici di Tommaso ha superato un furgone e poco dopo il ragazzo ha perso il controllo dell’auto che è salita sul pendio a monte della strada cappottandosi.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente, ma per il giovane non c’era già più nulla da fare.

L'omelia è stata celebrata da Don Pret Enrico, e alla fine ci sono stati tre interventi: prima un coscritto a nome di tutti ha ricordato i bei momenti della gioventù e della scuola, poi per secondo intervento un collega di lavoro della fabbrica, ricordandolo come una persona seria sul lavoro e ben voluta da tutti, infine per ultimo l'intervento degli amici che anche loro hanno ricordato Tommi simpatico e sempre disponibile, grande appassionato di snowboard, e sempre protagonista delle feste fatte insieme.

Tanta gente anche a fianco dei familiari: la a valle lo piange, era conosciutissimo, la sua famiglia a Cogolo gestisce Baita Scaia, la struttura ricettiva che porta proprio il soprannome della famiglia. E lui, già inserito nel mondo del lavoro, stava ultimando la laurea in ingegneria a Trento. Ma non mancava di dare una mano in stagione per la gestione dell’attività.

Nella neve, al cimitero, un mazzo di rose bianche per l’ultimo doloroso saluto.









