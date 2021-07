All’azienda Mieli Thun fondata da Andrea Paternoster rubate 36 arnie: “Perché esistono persone così brutali”?

CLES. “Ieri 23 luglio 2021 sono state rubate 36 nostre arnie. Ci sentiamo delusi, amareggiati e increduli. Il lavoro di un anno difficile come questo è andato perso per il gesto di qualche ladro senza scrupoli. Come è possibile esistano delle persone così brutali?” . Il furto è avvenuto nel Veronese.

Lascia davvero senza parole lo sconcertante furto avvenuto ai danni ai danni di Mieli Thun, denunciato su Facebook dalla stessa impresa.

Stiamo parlando dell’Azienda portata al successo e al riconoscimento da parte della comunità gourmet dal trentino Andrea Paternoster. L’imprenditore, 54 anni, è morto in aprile all’ospedale Santa Chiara di Trento dove era stato portato dopo un terribile incidente in A22. La notizia del decesso di Andrea, ha lasciato scosso e interdetto il mondo della gastronomia, italiano e non solo.

La sua passione è riuscita a trasmetterla alle figlie Francesca e Elena Paternoster che facendo squadra con tutti i dipendenti della Miele Thun, erano riuscite a superare anche questo difficilissimo momento.