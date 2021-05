Scivola sulla neve e finisce in un canale, recuperato dall’elisoccorso

VERMIGLIO. Un escursionista di Vermiglio, 52 anni, è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per i politraumi riportati dopo essere scivolato sulla neve ed essere ruzzolato per diversi metri lungo un canale. Soltanto dopo un salto di roccia l'uomo è riuscito a fermarsi, finendo tra la roccia e un muro di neve.

Al momento dell'incidente, l'escursionista stava camminando da solo nel bosco, a una quota di circa 1.500 m.s.l.m., nei pressi della strada forestale che da località Stavel sale fino al rifugio Denza. È stato lui stesso ad allertare il Numero Unico per le Emergenze 112 poco prima delle 11.30.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale, ha attivato la Stazione di competenza di Vermiglio e l'elicottero. Mentre due soccorritori della Stazione Vermiglio si portavano sul luogo dell'incidente, il Tecnico di elisoccorso e l'equipe medica sono stati verricellati vicino all'infortunato.

Dopo aver ricevute le prime cure mediche, l'uomo è stato stabilizzato, imbarellato e verricellato a bordo dell'elicottero per il trasferimento all'ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l'intervento degli altri soccorritori della Stazione Vermiglio, pronti in piazzola per dare eventuale supporto.