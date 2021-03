Operaio schiacciato da un pannello mentre lo sposta con il muletto: elicottero in azione a Fondo

FONDO - Grave incidente questo pomeriggio in una ditta di Fondo, dove un operaio è stato schiacciato da un pesante pannello.

L'infortunio sul lavoro è accaduto intorno alle ore 13,30 nel piazzale della fabbrica Fae Group in zona artigianale: l'operaio - un uomo di 67 anni - stava spostando il pannello con il muletto, quando per cause ancora in via di accertamento, è stato investito dal carico.

L'uomo è stato immediatamente soccorso dasi compagni di lavoro, che hanno allertato la Centrale Unica Emergenza 112. Sul posto in pochi minuti una ambulanza, che ha chiesto l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento.

Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso del Santa Chiara: è in gravi condizoni, ma non sarebbe in pericolo di vita.