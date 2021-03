Romeno, Festa della Donna con tre panchine rosse

ROMENO - L’amministrazione comunale di Romeno prende posizione sulla questione della violenza sulle donne. I recenti fatti di cronaca, anche locale - benché ogni vicenda sia una storia a sé con tutte le sfumature e i distinguo del caso - hanno portato di nuovo sotto i riflettori il problema degli equilbri psicologici e sociali nel rapporto donna-uomo, moglie e marito, quando l’unione di coppia si è completamente sfaldata. Così Cristina Hueller, assessore alla cultura e ai rapporti con le associazioni, ha promosso l’iniziativa delle «panchine rosse» allo scopo di sensibilizzare la popolazione (in primis il mondo giovanile) ad un problema che non si può ignorare.

«Considerato che, anche quest'anno, la festa della donna più che dal giallo delle mimose, sarà contornata dal rosso della violenza che quasi quotidianamente si abbatte sulla donna - scrive Hueller in un breve comunicato - abbiamo deciso di aggiungere agli auguri a tutte le donne della nostra comunità, anche un ricordo per quelle che, uccise da chi diceva di amarle, non potranno più festeggiare, né abbracciare i loro cari».

Spiega che, per questo motivo, l’amministrazione ha collocato a Romeno e nelle frazioni di Salter e Malgolo una panchina rossa a memoria di tutte le donne che non ci sono più. Si tratta forse di una piccola cosa, viene detto, ma è pur sempre un modo per tenere desta l’attenzione sul tema. La violenza domestica è un fatto. « Sperando che un giorno le scarpette rosse diventino solo il ricordo di una bella serata di ballo - conclude Hueller - l'amministrazione comunale di Romeno augura a tutte le donne un buon otto marzo»..