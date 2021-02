Un grave lutto per la Val di Non e per tutto il mondo culturale trentino. Il conte Ulrico Spaur ci ha lasciato. Era il proprietario di Castel Valer. Andava per gli 80 anni. Per la Val di Non, ma non solo, si tratta di una grave perdita. La notizia ha subito fatto il giro del Trentino, numerosi i messaggi di cordoglio.

"Lo ricorderemo sempre per quel suo carattere all’apparenza ruvido, ma che poi rivelava sempre un animo generoso. E soprattutto per aver conservato e condiviso con tutti lo straordinario patrimonio storico e artistico della famiglia Spaur e del meraviglioso Castel Valer” scrive sul suo profilo Fb l’ex assessore provinciale alla Cultura Franco Panizza.