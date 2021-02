PREDAIA – Tre feriti e tre auto distrutte in un tremendo incidente frontale accaduto a Taio, fra le due galleria: il sinistro è accaduto alle 11.45 di oggi, sulla statale 43, all'altezza dei magazzini della Cocea di Taio.

Nello scontro sono state coinvolte prima due automobili, una che ha sbattuto contro il muro in cemento, l’altra che è finita di traverso in mezzo alla carreggiata. Poi una terza che sopraggiungeva e non ha potuto evitare il tamponamento. Sul posto, allertate dalla Centrale Unica Emergenze 112, tre ambulanze del Trasporto infermi da Cles, i vigili del fuoco di Taio e la polizia stradale per i rilievi di legge.

Le tre persone ferite, trasferite al Pronto Soccorso anaune, non sono gravi.