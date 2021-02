Il soccorso alpino è in azione in questi momenti per verificare le conseguenze di una grande valanmga che si è staccata sul ghiacciaio della Presena.

In corso il sopralluogo, con l'ausilio dell'elicottero, per verificare chen non siano coinvolte persone.

Nella foto di Isidoro Bertolini la partenza dell'operazione.