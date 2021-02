Sassi sulla carreggiata a Livo: sfiorato un camion che stava transitando

Piccola frana ieri mattina poco dopo le 7 tra la frazione di Scanna di Livo e Cagnò sulla strada statale 42, a causa del cedimento di un muretto sottostante ad un meleto.

Fortunatamente non ci sono stati danni a cose o a persone: il fatto è stato prontamente segnalato ai vigili del fuoco del paese da alcuni passanti, che al momento erano intenti a percorrere la carreggiata interessata dalla frana.

Tuttavia, potevano esserci conseguenze ben più serie: un camionista infatti stava transitando nel punto esatto dello smottamento con il suo autocarro proprio nel momento in cui il materiale rovinava sulla strada, riuscendo per un pelo ad evitare l’impatto.

Dopo l’intervento dei pompieri e delle forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito, la strada è stata interdetta al traffico per tutta la giornata per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Poi + stata riaperta.